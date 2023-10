Marcin Hakiel nowa partnerka

Marcin Hakiel jeszcze niedawno przeżywał bardzo trudne chwile. Najpierw rozwód z Katarzyną Cichopek, potem rozstanie z tajemniczą Dominiką, a w końcu szokujący występ u Kuby Wojewódzkiego, gdzie żalił się na byłą żonę i jej narzeczonego. Jednak wygląda na to, że to wszystko jest już nieistotne. Marcin Hakiel zdradził, że nie jest singlem, a jego nowa partnerka potwierdziła, że nikt nie całuje tak jak on. Wcześniej para udała się na romantyczną kolację, ale ponoć nie w głowie im było pałaszowanie smakowitych potraw. - Woleli zajmować się sobą. Czułym gestom nie było końca. - Zachowywali się jak para zakochanych nastolatków. Co chwilę się przytulali, całowali i głęboko patrzyli sobie w oczy. Zdawało się, że nie widzą świata poza sobą, bo zgromadzony tłum w żaden sposób im nie przeszkadzał - relacjonował nam świadek randki Marcina Hakiela i jego nowej partnerki.

Marcin Hakiel komentuje zdjęcie partnerki: " Zbyt gorąca, by sobie z nią poradzić"

Teraz partnerzy poszli jeszcze dalej. Portal plotek.pl pod romantycznym zdjęciem Marcina Hakiela i kobiety zauważył wymowną wymianę zdań zakochanych. - Zbyt gorąca, by sobie z nią poradzić - stwierdził bez ogródek tancerz, co sprowokowało jego partnerkę do odpowiedzi, która może rozbudzić zmysły. - Ty radzisz sobie ze mną tak dobrze - napisała kobieta. Tancerz wie, jak dogodzić kobiecie - niedawno widzieliśmy, jakie przygotował dla niej śniadanie. Jak widać, korzysta ze sprawdzonego patentu: przez żołądek do serca.

