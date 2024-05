Co się dzieje z Małgorzatą Tomaszewską po porodzie?! "To nienormalne"

Małgorzata Tomaszewska o wychowaniu dzieci. Pomaga jej partner

Małgorzata Tomaszewska w ostatnich miesiącach miała w życiu istny rollercoaster. Podczas ciąży zmagała się z różnymi problemami zdrowotnymi, potem przestała pracować w TVP, by w końcu urodzić zdrową córeczkę. W trudach związanych z opieką nad maleństwem Małgorzacie Tomaszewskiej pomaga jej partner. - Skończyłam psychologię, więc pod koniec ciąży wróciłam do książek, które dotyczyły dzieci i relacji między rodzeństwem. Chciałam dobrze się przygotować do roli mamy duetu. Niektórzy śmiali się, że jestem matka wariatka, ale i tak już wiem, że Laura będzie córunią tatunia, to już widać - mówiła była gwiazda TVP w rozmowie z portalem Shownews.pl. Niedawno Małgorzata Tomaszewska podzieliła się też swoimi refleksjami na temat wychowywania syna. - Laurka jest jeszcze maleńka, ale ja od dawna uczę synka samodzielności i pozwalam mu wiele rzeczy robić samemu. Wynika to z tego, że bardzo go kocham, a że przez pewien czas wychowywałam go właściwie sama, bałam się efektu maminsynka. Nie chciałam, by zbyt kurczowo trzymał się mojej spódnicy. Z jednej strony dla nas mam to piękne i kuszące, bo czujemy się niezastąpione, ale efekt jest taki, że dziecko czuje się potem bardzo zależne od rodzica - podkreśliła prezenterka w rozmowie z "Faktem". Teraz do sieci wrzuciła swoje nowe zdjęcia, które wywołały lawinę komentarzy.

Tak Małgorzata Tomaszewska wygląda po porodzie. "To nienormalne"

Małgorzata Tomaszewska jako modelka zawsze słynęła z doskonałej figury. Wiadomo jednak, że po cięży kobiety często mają problem z powrotem do dawnej sylwetki. Była prezenterka TVP - jak widać - do tej grupy pań nie należy. Ludzie nie mogą się nadziwić tym, jak Małgorzata Tomaszewska wygląda po porodzie. Co się z nią dzieje?! - Tak się nie wygląda chwilę po porodzie! Gosia! To niemoralne! - skomentowała dziennikarka i pisarka Anna Matusik. Z kolei jeden z panów na widok gwiazdy się zmobilizował do zmiany trybu życia. - Jeżeli to zdjęcie jest aktualne i tak pięknie wygląda Pani po stosunkowo niedawnej ciąży, to w takim razie ja muszę się wziąć za ćwiczenia i dietę, bo przy Pani grubo wyglądam. Miłego weekendu z rodzinką - napisał użytkownik Instagrama. - Dziękuje bardzo. Staram się - odpowiedziała skromnie Małgorzata Tomaszewska. W naszej galerii prezentujemy, jak Małgorzata Tomaszewska wygląda po porodzie.

