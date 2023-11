Ciężarna Tomaszewska znów zmaga się z chorobą. Powikłania mogą być groźne dla dziecka

Chora Małgosia Tomaszewska: "Nie wiem co jeszcze w tej ciąży mi się przyplącze". Prosi o rozwagę

Małgosia Tomaszewska na początku sierpnia ogłosiła, że jest w ciąży. Prezenterka TVP zrezygnowała z tego powodu z części wyzwań zawodowych. Nie poprowadziła m.in "The Voice of Poland", a w "The Voice Senior" zastąpiła ją Marta Manowska. Mimo, że bardzo o siebie dba, to co i rusz przytrafiają jej się w tej ciąży jakieś nieprzyjemne niespodzianki, które mogą mieć wpływ na rozwój dziecka, a na pewno go mają na samopoczucie gwiazdy - była chora i miała problemy z oddychaniem, została poparzona przez meduzę, a nawet upadla w studiu "Pytania na śniadanie". Wystarczająco dużo atrakcji, jak na jedną drobną kobietę.

Małgosia ponownie jest chora, tym razem na ospę wietrzną. Powikłania po tej chorobie mogą być niebezpieczne dla dziecka. - Dzień dobry kochani. Ja dziś w nastroju mocno słabym, bo mam ospę wietrzną. Nie wiem co jeszcze w tej ciąży mi się przyplącze, ale tym razem jest to ospa. Na szczęście jesteśmy daleko po 20. tygodniu, podobno do 20. jest najbardziej niebezpieczna. Tygodnia ciąży oczywiście. No więc mam nadzieję, że jakoś obędzie się bez komplikacji. Już oczywiście mam krostki - o tu mam taką dużą - jest ich więcej - poinformowała w relacji. Na koniec zaapelowała do fanów, by na siebie uważali: - Leczę się, uważajcie, bo podobno ospa panuje i jest jej bardzo dużo. Uważajcie.

My również apelujemy, by być uważnym na wszystkie symptomy i w razie choroby odpowiednio zadbać o siebie i bliskich, a Małgosi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Polecamy galerię: Małgorzata Tomaszewska pokazuje ciążowy brzuszek