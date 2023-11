Kim jest tajemniczy mąż Małgorzaty Tomaszewskiej? Gwiazda TVP zmieniła nazwisko!

Marek Kondrat bawił się z Jarosławem Kaczyńskim w hotelu. Niebywałe, jak go nazwał!

Małgorzata Tomaszewska nie chciała zdradzić, kto jest ojcem dziecka

Małgorzata Tomaszewska na początku sierpnia przekazała swoim fanom radosną nowinę. Chwilę wcześniej wiadomość o tym, że prezenterka TVP jest w ciąży, przekazali na wizji jej koledzy z programu "Pytanie na śniadanie". Od razu pojawiło się zasadnicze pytanie: kto jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej? Gwiazda TVP nabrała wody w usta i stwierdziła, że na arzie pozostanie to tajemnicą. Mediom udało się jedynie ustalić, że mężczyzna od około dwóch lat jest partnerem pięknej prezenterki. Małgorzata Tomaszewska ujawniła za to, że spodziewa się córeczki, co bardzo ją ucieszyło. Gwiazda programu "Pytania na śniadanie" ma już bowiem 6-letniego synka. - Zawsze chciałam pierwszego chłopca i drugą dziewczynkę. Bo i ja zawsze marzyłam o starszym bracie - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" szczęśliwa prezenterka TVP, która ma za sobą dwa rozwody. Wiadomo że jej drugim mężem był Turek Ahmet Seygi Yigit Tarci, który jest ojcem jej pierwszego dziecka. A kim jest tajemniczy pierwszy mąż Małgorzaty Tomaszewskiej?

Kim jest tajemniczy mąż Małgorzaty Tomaszewskiej? Gwiazda TVP przyjęła jego nazwisko

Prezenterka TVP, która jest córką legendarnego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Tomaszewskiego, niewiele mówi o swoim tajemniczym małżonku. Wiadomo, że pierwszy mąż Małgorzaty Tomaszewskiej był kierowcą i to z jego powodu prowadząca "Pytanie na śniadanie" zmieniła nazwisko na dwuczłonowe i nazywała się Tomaszewska-Słomina. Odnosząc się swojej pierwszej miłości, prezenterka była bardzo powściągliwa. - Uważam, że szczęście i miłość, ale i te przykre momenty, potrzebują ciszy. Jeżeli tylko jest możliwość tę ciszę utrzymać. W naszej branży jest różnie. Emocje muszą opaść. Jak kłócimy się z kimś, to w pierwszym momencie wylewamy wszystkie żale. Ale jak uspokoimy się, to po jakimś czasie jest już zupełnie inaczej. Ja uważam, że mówić należy dopiero wtedy, kiedy te emocje się uspokoją - tłumaczyła Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z Jastrząb Post.

