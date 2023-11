To już pewne

„Pytanie na śniadanie” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, którzy lubią spędzać poranki oglądając ten program. Duża w tym zasługa prowadzących, którzy dodają każdemu odcinkowi swojego osobistego uroku.

Jedną z ulubienic widzów jest Małgorzata Tomaszewska, która w sierpniu 2023 roku poinformowała, że jest w ciąży. Mimo to postanowiła nadal występować przed kamerą. Podczas jednego z nagrań niemal doszło do tragedii. Dziennikarka nagle upadła na planie „Pytania na śniadanie”. Reszta ekipy musiała umierać ze strachu o swoją koleżankę i jej dziecko.

- Przechodzimy z kanap do kącika eksperckiego i ja nie zauważyłam podestu. (…) Jakoś nie zauważyłam i jak runęłam, całe szczęście nie na brzuch, tylko na pupę. Nie bolał mnie ten upadek, ale wylałam na siebie herbatę spektakularnie. Wszyscy zamarli na planie. Olek poszedł do rozmowy sam. (…) Ja byłam trochę zestresowana tym, co się stało – opowiadała w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Jak relacjonowała Małgorzata Tomaszewska, zaraz potem poszła do lekarza, by upewnić się, że nie doszło do żadnego poważnego urazu. Na szczęście okazało się, że ani jej ani dziecku nic się nie stało.

