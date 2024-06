Wypadł z drogi i huknął w mur! Volvo 41-latka przebiło ścianę stodoły

Wieś Łuzki, to niewielka miejscowość pod Sokołowem Podlaskim. Wypadek wydarzył się w nocy z soboty na niedzielę (15 na 16 czerwca). - Około północy z 15 na 16 czerwca w Łuzkach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Volvo. Jak wstępnie ustalono, 41-leni mieszkaniec powiatu sokołowskiego zjechał z jezdni, po czym uderzył w murowany budynek gospodarczy, przebijając w nim jedną ze ścian i wjechał do środka. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala z obrażeniami ciała – informuje st. sierż Aleksandra Borowska z policji w Sokołowie Podlaskim.

Od rannego lekarze pobrali krew do badań. Mają wyjaśnić, czy kierowca był w chwili zdarzenia trzeźwy.

