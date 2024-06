Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wypadek na Mokotowie. Auto dachowało i wpadło w grupę ludzi! Są ciężko ranni

Do wypadku doszło w niedzielę (9 czerwca) popołudniu. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, w wyniku czego jeden z nich uderzył w grupę osób - powiedział Rafał Rutkowski ze stołecznej policji.

Z nieoficjalncyh ustaleń wiemy, że poszkodowanych łącznie zostało 8 osób - trzy w samochodach i pięciu pieszych. Trzy z nich znajdująsięw cięzkim stanie, a dwie w stanie krytycznym. Młoda kobieta była reanimowana na miejscu.

Rozpędzone samochody zmiotły wszystki na swojej drodze. Ścięły słup sygnalizacyjny, śmietnik i słupki drogowe. Na jezdni i chodniku widać porozrzucane częśći karoserii i but. Toyota biorąca udział w wypadku ma należeć do firmy zajmującej się przewozem osób.

Na mijescu opróćz ratowników pracowała straż pożarna. - Do wypadku doszło ok. godz. 14:30. Do szpitala trafiło łącznie pięc osób, w tym dwie z bardzo poważnymi obrażeniami i trzy z poważnymi. Pozostałym trzem osobom pomocy udzieliły na mijescu Zespoły Ratownictwa Medycznego - przekazał nam młodszy brygadier Artur Kamiński ze stołecznej straży pożarnej.

