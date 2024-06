i Autor: KPP Wyszków Tragiczny wypadek pod Wyszkowem. Motocykl rozerwało na pół

NA DRODZE

Tragiczny wypadek pod Wyszkowem. Motocykl rozerwało na pół! Kierowca ciężko ranny

sz 10:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W miejscowości Turzyn pod Wyszkowem (woj. mazowieckie) 50-letni motocyklista stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w jezdnię. Pojazd rozleciał się na pół, a kierujący z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci z KPP Wyszków ustalili, co wstępnie doprowadziło do wypadku.