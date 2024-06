Wyniki wyborów do PE 2024: Warszawa wybrała KO. Na Mazowszu triumfuje PiS

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Na Mazowszu PiS pokonało KO

W niedzielę, 9 czerwca, odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w poniedziałek po godz. 4 podała wyniki głosowania na Mazowszu. Do urn poszło 718 391 spośród 1 906 952 wyborców, co przełożyło się na frekwencję 37,91 proc.

W okręgu nr 5 obejmującym woj. mazowieckie bez Warszawy i okolic głosowało 718 391 wyborców. W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobył 49,17 proc. głosów (353 247 głosów), KO - 23,81 proc. (171 044 głosy), Konfederacja - 12,94 proc. (92 949 głosów), Trzecia Droga - 9,10 proc. (65 399 głosów), Lewica - 3,25 proc (23 383 głosy).

Horror na nowej kładce w Warszawie. Zatrzymano podejrzanego o postrzelenie. To 16-latek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pozostałe komitety w okręgu nr 5 otrzymały:

"Głos silnej Polski" 0,3 proc. (2167 głosów),"Normalny kraj" 0,22 proc. głosów (1596 głosów), "Polexit" 0,2 proc. (1447 głosów),"Ruch naprawy Polski" 0,2 proc. (1426 głosów),"Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców" 0,1 proc. (733 głosów).

Dane z okręgu nr 4, obejmującego Warszawę i okoliczne powiaty zostały opublikowane na stronach PKW w poniedziałek, przed godz. 6 rano. W tym okręgu do urn poszło 1 304 638 spośród 2 326 513 uprawnionych wyborców, co przełożyło się na frekwencję 56,30 proc

Tu z kolei wybory do PE wygrała KO, na którą zagłosowało 44,46 proc. wyborców, czyli 579 994 osoby. Na drugim miejscu znalazło się PiS, które zdobyło 24,82 proc. poparcia, czyli 323 868 głosy. Dalej uplasowała się Konfederacja, która zgromadziła 11,96 proc. poparcia - 156 067 głosów. Tuż za nią znalazła się Lewica, którą poparło 10,41 proc. wyborców, czyli 135 755 osób. Na Trzecią Drogę swój głos oddało 7,06 proc. wyborców, co przelicza się na 92 111 głosy. 1,06 proc, czyli 13 797 osób zagłosowało na Bezpartyjnych Samorządowców.