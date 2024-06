i Autor: Unsplash; MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

WYNIKI NA MAZOWSZU

Wyniki wyborów europejskich 2024. Kto wygrał w okręgu wyborczym nr 4?

sz 21:08

W niedzielę, 9 czerwca, odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. O godz. 21 lokale wyborcze zostały zamknięte. Jakie są wyniki wyborów do europarlamentu 2024? Kto uzyskał mandat w okręgu nr 4? Trwa liczenie głosów. Już wkrótce poznamy wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego.