Marcin Hakiel przyłapany z nową partnerką. "Co chwilę się przytulali, całowali i głęboko patrzyli sobie w oczy"

Marcin Hakiel ma za sobą wyjątkowo burzliwy okres. W 2022 roku - po 14 latach małżeństwa - rozwiódł się z Katarzyną Cichopek. Potem tancerz próbował budować szczęście w związku z tajemniczą Dominiką. W końcu jednak i ta relacja się rozpadła. Ogromnym echem odbił się występ Marcina Hakiela w programie Kuby Wojewódzkiego. W studiu TVN były mąż Kasi Cichopek nie oszczędził zarówno jej samej, jak i jej obecnego narzeczonego - Macieja Kurzajewskiego. Wygląda na to, że życie prywatne Marcina Hakiela wreszcie się ułożyło. W poniedziałkowym "Super Expressie" pojawił się artykuł z wymownym tytułem: "Nikt nie całuje jak Hakiel". Tancerz został przyłapany na gorącej randce z nową partnerką. - Zachowywali się jak para zakochanych nastolatków. Co chwilę się przytulali, całowali i głęboko patrzyli sobie w oczy. Zdawało się, że nie widzą świata poza sobą, bo zgromadzony tłum w żaden sposób im nie przeszkadzał. Wyglądali na bardzo szczęśliwych - zdradził nam świadek wybuchy namiętności Marcina Hakiela.

Partnera Marcina Hakiela potwierdza: "Nikt nie całuje jak Hakiel"

Co ciekawe, piękna kobieta, z którą widziany był był mąż Kasi Cichopek, podobno na imię ma Dominika, czyli tak jak poprzednia partnerka Marcina Hakiela. Po naszym artykule kobieta zdecydowała się odważnie wyznać prawdę. Odnosząc się do naszego artykułu "Nikt nie całuje jak Hakiel", bez ściemy napisała w mediach społecznościowych krótkie: "potwierdzam". Wcześniej z kolei sam Marcin Hakiel ujawnił, że nie jest samotny. - Nie jestem singlem. Jestem z kimś w relacji. Jestem już w takim wieku, że nie interesuje mnie poznawanie kogoś co drugi wieczór. Poznałem kogoś interesującego, ostatnio kupiliśmy sobie takie same koszulki z Beyoncé - zdradził w rozmowie z Żurnalistą. Romantycznie?

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marcina Hakiela i jego nowej partnerki