Marcin Hakiel pojawił się na kanapie Kuby Wojewódzkiego i podczas programu na wizji TVN uderzył w swoją byłą małżonkę, Katarzynę Cichopek. Wszystko przez pytania, jakie prowadzący mu zadawał, nawiązując do poprzedniego związku tancerza. Oberwała zresztą nie tylko aktorka, ale również jej nowy partner, jakim jest Maciej Kurzajewski. - Z byłą małżonką tworzyliśmy trochę taki tandem medialny, teraz tego nie ma, jestem solo. I wydaje mi się, że nikogo nie krzywdzę, robię to, na co miałem ochotę. Teraz jestem bardziej sobą i jest mi z tym dobrze - powiedział Marcin Hakiel u Kuby Wojewódzkiego. - Z szacunku do moich dzieci nie opowiadam o wszystkim, co się działo. Ale w końcu musiałem wynająć detektywów, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, jak wiedziałem, że coś się dzieje - podkreślał tancerz. A potem wytoczył potężne działo.

Hakiel rozjechał Cichopek i Kurzajewskiego na wizji TVN! Uderzył w nich najcięższym działem. "Uczynili sobie ze mnie pożywkę"

Marcin Hakiel oskarżył Cichopek i Kurzajewskiego o poważne rzeczy. - Po rozwodzie odzyskałem swoje nazwisko, już coraz rzadziej się to dzieje, choć wiedziałem, że tak mnie przedstawisz - stwierdził Marcin Hakiel. - Moja była małżonka ze swoim nowym partnerem robią sobie ze mnie pożywkę - zarzucił Cichopek i Kurzajewskiego. Zgodził się z tym, że "zaczepiają go". I że tylko oficjalnie zależy im na spokoju, a "nieoficjalnie nie". Na koniec Hakiel dodał też, że wcale nie boi się, że bez Cichopek jest mniej atrakcyjny medialnie.

Zaskoczeni?

Galeria zdjęć: Kuba Wojewódzki, talk-show. Caroline Derpieński i Marcin Hakiel

