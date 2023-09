Zobaczcie!

Marcin Hakiel już ma nową dziewczynę?! Dominika jest znana w sieci. Wyciekły zdjęcia

Marcin Hakiel niedawno rozstał się z Dominiką, z którą związał się po rozwodzie z Katarzyną Cichopek. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, na których tancerz jest z jakąś tajemniczą kobietą. Według nieoficjalnych, medialnych doniesień, to imienniczka jego byłej - Dominika. Jeśli to prawda, to Hakiel być może randkuje ze znaną w sieci kobietą. Ustalenia serwisu plotkarskiego są powalające! Zobaczcie zdjęcia.