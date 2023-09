Adam Hakiel, syn Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, mimo młodego wieku już jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. 14-latek ma na Instagramie profil publiczny i choć "stałych" zdjęć nie zamieszcza zbyt wiele, to niejednokrotnie fani jego słynnych rodziców mogli podglądać InstaStory nastolatka, które znika po 24 godzinach. Właśnie w tej relacji w piątek, 18 września, pojawiło się zdjęcie Adama Hakiela, opatrzone krótkim wyznaniem: "jestem gejem". Ludzie byli w szoku! Fotografia z tym zaskakującym opisem nie zabawiła w sieci długo, bo została szybko usunięta. Co ciekawe, w 2019 roku Marcin Hakiel opowiadał w mediach, że temat edukacji seksualnej nie jest synowi obcy, mimo że miał wówczas zaledwie 10 lat. Katarzyna Cichopek dodawała wówczas, że to nie powinien być temat tabu, tylko coś naturalnego. O co więc chodzi? Adam Hakiel postanowił sprawę wyjaśnić.

Czytaj także: Niebywałe, co Kasia Cichopek zrobiła tuż przed rocznicą ślubu z Marcinem Hakielem! Maciej Kurzajewski musi to znieść

14-letni syn Cichopek i Hakiela: "Jestem gejem". Szok, co stało się chwilę później!

14-letni Adam Hakiel szybko usunął wpis, a w miejscu "wyznania" pojawiło się oświadczenie. Syn Cichopek i Hakiela postanowił wyjaśnić, dlaczego coś takiego pokazało się na jego profilu w mediach społecznościowych.

- Co do ostatnio dodanej relacji: ktoś włamał się na moje konto, lub zabrał mój telefon. Nie ja opublikowałem te informacje. #włamanie #nieja - napisał Adam Hakiel.

To miałoby sens, bo zdjęcie pojawiło się późnym wieczorem, niemal w nocy, a zniknęło nad ranem. W tym czasie Adam Hakiel mógł po prostu spać, a ktoś chciał mu zrobić "psikusa". W rozmowie z "Faktem" Katarzyna Cichopek potwierdza, że doszło do włamania na instagramowe konto jej syna.

— Ktoś po prostu zrobił mojemu synowi coś, co nawet nie jest żartem. (...) Jako rodzice nastolatków musimy być czujni i rozmawiać z dziećmi o konsekwencjach takich zachowań. Adam na szczęście wie, jak szybko i skutecznie zareagować - podkreśliła Cichopek w tym samym wywiadzie.

Galeria zdjęć: Marcin Hakiel w młodości. Tak się zmienił były mąż Kasi Cichopek

Sonda Czy dzieci powinny mieć zgodę rodziców na korzystanie z social mediów? Tak Nie Nie mam zdania