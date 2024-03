Syn Zenka Martyniuka po drugim ślubie szykuje się na wesele

Daniel Martyniuk w 2024 rok wszedł w fatalnym stylu. W sylwestrową noc celebryta wywołał burdę w zakopiańskim hotelu i został zgarnięty przez policję. W tym czasie w tym samym miejscu spał Zenek Martyniuk, który regenerował się do sylwestrowym występie dla TVP. Zachowanie Daniela było szokiem dla fanów rodziny Martyniuków, bo wydawało się, że celebryta zmienił swoje życie i od awantur trzyma się z daleka. W październiku Daniel Martyniuk wziął ślub z prawniczką Faustyną na indonezyjskiej wyspie Bali. Niewykluczone, że małżonkowie wezmą kolejny ślub - tym razem kościelny. W tej sprawie pomóc Danielowi Martyniukowi może sam... papież Franciszek. Na razie jednak wielkimi krokami zbliża się spóźnione wesele syna Zenka Martyniuka.

Wesele Daniela Martyniuka. Zdumiewające nagranie pojawiło się w sieci

Ostatnio pisaliśmy o tym, że wesele syna Zenka Martyniuka odbyć ma się w ostatni weekend marca, czyli najpewniej w niedzielę wielkanocną. Szykuje się naprawdę wielka biba! - Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób - zdradził portalowi Shownews.pl informator. W rodzinie Martyniuków maja już doświadczenie w organizowaniu wielkich wesel. W 2018 roku duża impreza odbyła się po pierwszym ślubie syna Zenka Martyniuka (z matką jego dziecka Eweliną). Przed kolejnym weselem celebryta zamieścił zdumiewające nagranie w sieci. Daniel Martyniuk po raz kolejny potwierdził swój talent wokalny. Na jego profilu można zobaczyć, jak śpiewa "Somewhere Over The Rainbow". Ten "wykon" zapada w pamięci! Ciekawe, czy na swoim weselu syn Zenka Martyniuka zaśpiewa coś dla małżonki.

