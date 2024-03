Kolejne wesele syna Zenka Martyniuka! Podali szczegóły. Wielka biba jeszcze w marcu?…

Edyta Górniak chciała zniknąć na kilka miesięcy. Wróciła do Polski w ważnej sprawie. To wzruszy wiele osób

Daniel Martyniuk po burdzie szykuje się na wesele

Daniel Martyniuk to człowiek, którego nieustannie trzymają się różne kłopoty. Ostatnim spektakularnym "osiągnięciem" syna Zenka Martyniuka była burda, którą wywołał w sylwestrową noc w hotelu w Zakopanem. Zrobiła się gruba awantura. W końcu do akcji wkroczyła policja i zabrała rozrabiającego Daniela Maryniuka. Po skandalu celebryta postanowił pójść w ślady ojca i zostać... piosenkarzem. Klip syna promował sam Zenek Martyniuk, ale eksperci dość chłodno podeszli do umiejętności wokalnych Daniela. - W dobie wspaniałych, młodych wokalistów z perfekcyjną emisją głosu i stylem traktuję ten "wykon" z przymrużeniem oka i dystansem - oceniła trenerka wokalna Agnieszka Hekiert. Muzyka muzyką, ale są sprawy ważniejsze. Do takich najpewniej należy wesele, do którego szykować ma się Daniel Martyniuk i jego małżonka Faustyna. Portal Shownews.pl właśnie podał szczegóły uroczystości.

Kiedy wesele syna Zenka Martyniuka? Szykuje się wielka biba

Szykuje się naprawdę wielka weselna biba. I to najpewniej jeszcze w marcu! Według serwisu kolejne już wesele syna Zenka Martyniuka odbyć ma się w ostatni weekend bieżącego miesiąca, czyli prawdopodobnie w przypadającą na 31 marca niedzielę wielkanocną. Ci, którzy myśleli, że małżonkowie poprzestaną na skromnym obiedzie przy akompaniamencie kapeli grającej muzykę klasyczną, mocno się zdziwią. - Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób - przekazał portalowi Shownews.pl informator. Przypomnijmy, że Daniel Martyniuk i Faustyna ślub wzięli na indonezyjskiej wyspie Bali w październiku 2023 roku. Pięć lat wcześniej syn Zenka Martyniuk poślubił Ewelinę. Wtedy też odbyła się porządna weselna biba. Oby tylko nie doszło do żadnej awantury...

Zobacz naszą galerię: Daniel Martyniuk i Faustyna historia miłości

Sonda Czy Daniel Martyniuk, podobnie jak ojciec Zenon, odniesie sukces w branży muzycznej? Tak Nie Może