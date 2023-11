Daniel Martyniuk dopiero wziął ślub, a już chce rozwodu! Pomoże mu papież?!

Ślub Daniel Martyniuka i Faustyny jest ważny w Polsce

Daniel Martyniuk przeżywa teraz bardzo szczęśliwy okres. W październiku syn ikony disco polo w Polsce po raz drugi wziął ślub. Wydarzenie to wzbudziło wielkie zainteresowanie, m.in. z powodu tego, że matka pana młodego - Danuta Martyniuk - przyznała, że nic nie wie o ślubie. Potem jednak wyszło na jaw, że zarówno ona, jak i Zenek Martyniuk byli poinformowani o planach Daniela. Dobry humor świeżo upieczonym małżonkom psuły nieprzyjemne plotki o tym, że ich ślub jest nieważny w Polsce. Okazały się one niezgodne z rzeczywistością. - Nasz ślub jest ważny w Polsce. Wszystkie dokumenty po ceremonii zostały przesłane do Urzędu Stanu Cywilnego. Daniel chciał, żebym nosiła jego nazwisko, chociaż w moim zawodzie modne są dwuczłonowe - ucięła wątpliwości Faustyna w rozmowie z "Twoim Imperium". Jest jeszcze jedna sprawa, która spędza sen z powiek Danielowi Martyniukowi. Chodzi o ślub i rozwód z poprzednią żoną Eweliną.

Daniel Martyniuk chce rozwodu kościelnego! Pomoże mu papież? "Nie była złamana jedna przesłanka, ale kilka"

Syn Zenka Martyniuka chciałby bowiem dostać tzw. rozwód kościelny, czyli unieważnienie małżeństwa w Kościele. Nie jest to jednak takie proste. Celebryta jednak jest zdeterminowany. - Trzeba wziąć ten rozwód kościelny. Wiadomo, to nie jest takie łatwe, ale mam nadzieję, że to zrobimy -powiedział Daniel Martyniuk w rozmowie z Pudelkiem. Być może pomoże mu w tym sam papież Franciszek! Syn gwiazdora disco polo spytany o to, czy "rozwód" kościelny przeprowadzi w porozumieniu z byłą małżonką, zaprzeczył. - To papież daje ten rozwód albo inne wnioski trzeba przedstawić - podkreślił. Faustyna jest dobrej myśli. - U Daniela to nie była złamana jedna przesłanka, ale kilka, co do unieważnienia tego ślubu, tak że myślę, że większego problemu tutaj nie będzie - oceniła prawniczka.

