Dlaczego Martyniuków nie było na Bali?

Zenek i Danuta Martyniukowie wyjawiają prawdę o ślubie syna. Daniel i Faustyna muszą to usłyszeć!

pam 17:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ach co to był za ślub! Daniel Martyniuk (34 l.), syn króla disco polo po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Z daleka od mediów i tłumu gości, w otoczeniu balijskiej przyrody. Tym razem jednak był to wyczekany i zaplanowany dzień, bo w końcu młodzieniec ożenił się z miłością swojego życia, którą jest piękna Faustyna.