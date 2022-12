Kulisy rozwodów kościelnych. "Zapłacę i powiem, co trzeba". Adwokat kościelny odkrywa prawdę

Rozwód kościelny - co to jest?

Unieważnienie małżeństwa w Kościele ma niewiele wspólnego ze świeckimi rozwodami. Warto podkreślić, że zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z sakramentów, co zdecydowanie utrudnia procedurę jego zakończenia. - W Kościele nie ma rozwodów, bo małżeństwo jest sakramentem na całe życie. Nie można więc mówić o rozwodzie w rozumieniu prawa świeckiego. Jednak każdy wierny może zaskarżyć swoje małżeństwo, gdy uważa, że zostało ono nieważnie zawarte. Wtedy należy złożyć skargę powodową do sądu kościelnego. W takim pozwie wskazuje się podstawę prawną, która uzasadnia nieważność ślubu oraz opisuje się całą historię narzeczeństwa i małżeństwa. Pozew do sądu kościelnego można zredagować samodzielnie bądź przy pomocy adwokata kościelnego - tłumaczył w rozmowie z portalem Money.pl dr Michał Poczmański, adwokat kościelny.

Rozwody kościelne - życie piszę najbardziej sensacyjne scenariusze

Tzw. rozwód kościelny oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami, które trudno precyzyjnie wyliczyć. Dwa lata temu oszacowała je "Gazeta Wrocławska". Koszty nie są takie same w całej Polsce. W niektórych kuriach np. naliczana jest opłata podczas składania pozwu. Może ona wynieść nawet 300 zł. Do tego dochodzi opłata za konsultację psychologiczną (około 500 zł). Najwięcej kosztuje sama rozprawa przed sądem biskupim (opłata może dobić do 2000 zł). - Każda diecezja rządzi się swoimi prawami. Uśredniając koszty sądowe, to często wpisowe wynosi około 100-200 zł, koszty sądowe to nawet 3 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze opłata biegłego, która może wynieść nawet 500 zł - takie wyliczenia przedstawił z kolei dr Poczmański w rozmowie z Money.pl.

Z rozwodami kościelnymi wiążą się sensacyjne historie. - Kiedyś przyszedł klient i w drzwiach oznajmił: "Zapłacę i powiem, co trzeba". Mocno mnie to rozbawiło, ale kiedy wszedłem w rolę obrońcy węzła małżeńskiego, nie było wesoło. Zacząłem go konkretnie i dosyć ostro przepytywać, wyciągać pewne kwestie z różnych okresów - tak jak się to dzieje w tym procesie. Pamiętajmy, że obowiązuje zasada domniemania ważności małżeństwa! - podkreślił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Michał Tobiasz, inny adwokat kościelny. Takich historii jest mnóstwo. Życie piszę naprawdę nietypowe scenariusze. - Miałem klienta, który chciał stwierdzenia nieważności małżeństwa. Twierdził, że małżonek był i jest dobrym człowiekiem, ale był dla niego bardziej kolegą. "Czemu doszło do ślubu?" - zapytałem. "Nie wiem". Kiedy dopytywałem o wydarzenia z przeszłości, okazało się, że doznał rozległego urazu ciała. Wiemy, co to znaczy dla młodej osoby. Przez lata słyszał od najbliższych: "Kto inny cię zechce?". Tak naprawdę nigdy nie chciał tego małżeństwa. Zgodził się na nie pod wpływem presji i własnej słabości. A później ci ludzie żyli obok siebie - ujawnił adwokat kościelny.

