Daniel Martyniuk pojawił się ostatnio w jednym z podcastów, gdzie przez ponad 90 minut rozprawiał o swoich doświadczeniach, błędach i rodzinnych przeżyciach. Jego słowa odbiły się szerokim echem - nie tylko w mediach, ale jak się okazuje również w życiu prywatnym. Jedną z pierwszych osób, która zareagowała, była jego mama, Danuta Martyniuk. Niewiarygodne, co powiedziała!

Zobacz też: Stylowa Danuta Martyniuk wróciła z Australii. Zenek robi za tragarza i ujawnia, co się dzieje w ich domu

W rozmowie z dziennikarzami "Faktu" Danuta wyznała, że jeszcze przed emisją wywiadu miała mieszane uczucia i martwiła się, co może usłyszeć. Jak przyznała, Daniel bywa impulsywny i nie zawsze kontroluje swoje emocje. Po powrocie z Australii przesłuchała jednak caluteńki materiał. Kobieta dziś mówi o dumie z syna - zarówno ze względu na jego szczerość, jak i fakt, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem.

Gdy wróciłam z Australii, posłuchałam jego dużego wywiadu, bałam się czy znowu czegoś nie powie i nie chlapnie. Daniel jest bardzo emocjonalny i wiem, że będzie robił różne głupoty, ale jest inteligentnym facetem. Zawsze dbałam, by się uczył i się wykształcił. Pod tym względem jestem z niego dumna. Może za dużo mu pozwalałam, ale postanowiłam sobie, że wnuki będą już mnie słuchać, a nie ja wnuków. Ja za bardzo wszystko przeżywam i skupiałam się za bardzo na życiach innych, na tym, by było w domu dobrze. Tak mnie wychowano, ale nie zawsze się to udawało i cierpiałam. Czasami ręce opadały, teraz chcę zająć się bardziej sobą i nie będę już na każde zawołanie - powiedziała w rozmowie z "Faktem".