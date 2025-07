W niedzielę 15 czerwca 2025 roku Daniel Martyniuk został ojcem. Na świat przyszedł Florian, syn Daniela i Faustyny Martyniuków.

Daniel Martyniuk po raz drugi ojcem

Florian Martyniuk to już drugie dziecko Daniela Martyniuka, pierwsza jest córeczka, 6-letnia Laura, którą syn Zenka ma z byłą żoną, Eweliną. Obecną małżonkę, Faustynę Daniel poślubił w 2023 roku na Bali, nieco później weselnicy świętowali w Polsce. W trakcie wesela śpiewał sam Zenek Martyniuk! Potem wybuchła rodzinna afera. Daniel publicznie zaatakował ojca, na co odpowiedziała jego matka Danuta. Po stronie męża stanęła Faustyna. Ostatecznie pogodził wszystkich Zenek i wygląda na to, że Daniel nie ma już najmniejszych powodów do złości. Wręcz przeciwnie, na najnowszych zdjęciach widzimy szczęśliwego, wyluzowanego tatę słodkiego maleństwa!

W dniu narodzin syna Daniel pochwalił się zdjęciami z porodówki. W 2 tygodnie później, 2 lipca pokazał się po raz pierwszy na spacerze z maleńkim Florianem. Naprawdę, uroczy obrazek!

Florian Martyniuk jest zdrowy!

W dniu narodzin Floriana Danuta Martyniuk udzieliła pierwszego wywiadu na temat wnuka. To ona ujawniła prawdę na temat zdrowia chłopca.

Dziękujemy za gratulacje, najważniejsze, że wnuk jest zdrowy, 10 punktów Apgar

wyznała dumna żona Zenka w Show News.

"O, jak się uśmiecha"

Daniel Martyniuk na filmiku z porodówki pokazał maleństwo i przedstawił:

Cześć wszystkim. Oto Florian. O, jak się uśmiecha.

Jeszcze zanim Florian przyszedł na świat, Faustyna zdążyła się pokazać w oryginalnej sesji ciążowej na Instagramie. Przecudne suknie na pięknej mamie zwróciły uwagę wszystkich.

Czekamy na Ciebie Maluszku

- podpisali obłędne zdjęcia Faustyna i Daniel Martyniukowie. Teraz na młodych rodziców czekają prawdziwe wyzwania. I jak widać na załączonym obrazku, Daniela to uszczęśliwia.

i Autor: Instagram/@danielmartyniuk89 Daniel Martyniuk, Florian Martyniuk