Biusty, lateks i cekiny na Roztańczonym Narodowym. Doda w opatrunkach, wylaszczona Narożna, a Jusia donasza kostium z Eurowizji

Roztańczony Narodowy to wielka impreza na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, która w tym roku odbyła się już po raz ósmy. Początkowo królowało na niej disco polo. Dziś przez kilka godzin występują na niej największe gwiazdy w Polsce. Podczas koncertu Roztańczony Narodowy na scenie pojawili się m.in.: Doda, Justyna Steczkowska, Zenek Martyniuk, Skolim, Łobuzy, Lanberry, Michał Wiśniewski, Mezo, Piotr Kupicha z zespołem Feel, Kombii, Modelki, Topky, MIG czy Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi. Gościem specjalnym był Maciej Musiał, który w pewnym momencie wybiegł na scenę i zaczął ją zamiatać w rytm piosenki duetu Kalwi i Remi "Explosion". Imprezę poprowadziła ekipa z Polsatu - Aleksander Sikora, Rafał Maserak, siostry ADiHD czyli Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Kamil Bajela z Radia ZET.

Stylizacje gwiazd na Roztańczony Narodowy 2025

Doda postawiła na modną ostatnio wśród wokalistek stylizację, która przypomina trochę strój gimnastyczki, trochę baletnicy, a trochę... opatrunki po operacji kręgosłupa. W trakcie występu nałożyła też płaszcz z wielkim trenem, który... płonął żywym ogniem!

NIE PRZEGAP: Doda nagle się odwróciła i zaświeciła pośladkami. Cienka kreska z tyłu niczego nie zasłoniła

Magdalena Narożna też podkreśliła figurę. Najpierw błysnęła w cielistej stylizacji, której nie powstydziłaby się sama Kim Kardashian. Na scenę wyszła zaś w wielkiej myjce. Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska z zespołu Topky wskoczyły w odważne, lateksowe stroje - oba były mocno wycięte w kroku.

Justyna Steczkowska nie zaskoczyła. Po raz kolejny odtworzyła swój występ z Eurowizji i wystąpiła w tym samym stroju. A że od maja nosi go niemal na każdym swoim koncercie, mamy nadzieję, że nadąża go prać.

ZOBACZ TAKŻE: Justyna Steczkowska dumnie paraduje w minibikini! Zrzuciła niemal wszystko. Tak bawiła się na włoskich wakacjach

Wielkie show zrobił Zenek Martyniuk z zespołem Łobuzy. Duet ma na koncie nowy wielki hit "Mandacik". Na scenę król disco polo wjechał więc prawdziwym samochodem policyjnym! Na głowie miał policyjną czapkę, a w rękach lizak.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy podczas koncertu Roztańczony Narodowy. Kto wyglądał najlepiej, a kto najgorzej?

Roztańczony PGE Narodowy 2024 | Relacja VOX FM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.