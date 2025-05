Justyna Steczkowska dumnie paraduje w minibikini! Zrzuciła niemal wszystko. Tak bawiła się na włoskich wakacjach

Justyna Steczkowska ciężko pracowała, by jak najlepiej wypaść podczas Eurowizji 2025. Zrobiła, co mogła, aby godnie reprezentować Polskę, a gdy emocje po finale konkursu opadły, postanowiła odpocząć. I dobrze! Wybrała się do Włoch, gdzie leniuchowała razem z 12-letnią córką. Już po urlopie pokazała nagranie, do którego pozowała w bikini. Było naprawdę niewielkie. Tylko spójrzcie!