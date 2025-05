Justyna Steczkowska opuszcza Polskę bez synów! Zabiera tylko córkę. Rodzinna tajemnica wyszła na jaw!

Justyna Steczkowska ma za sobą ostrą harówkę związaną z przygotowaniami do festiwalu Eurowizja 2025. Do tego doszedł jeszcze występ na Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Teraz okazało się, że wokalistka opuszcza Polskę. I to bez swoich synów! Zabiera tylko córkę. Rodzinna tajemnica wyszła na jaw. Justyna Steczkowska wszystko wygadała.