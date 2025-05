Eurowizja 2025 NA ŻYWO. Wyniki, emocje i występ Justyny Steczkowskiej. Czy Polska sięgnie po zwycięstwo?

1994 – debiut, o którym mówiła cała Europa! Wtedy po raz pierwszy Polska pojawiła się na eurowizyjnej scenie. Edyta Górniak i jej „To nie ja” wyśpiewała drugie miejsce i od razu przeszła do historii. Do dziś żaden polski uczestnik nie zbliżył się do tego wyniku. A może 2025 będzie rokiem Justyny Steczkowskiej?