Polacy rządzą na Eurowizji 2025! To oni pracują dla konkurencji Justyny Steczkowskiej!

Polacy na Eurowizji 2025: Nie tylko Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska już dziś, w sobotę, 17 maja podczas koncertu finałowego Eurowizji 2025 o 21 powalczy o jak najlepszy wynik, a może i nawet zwycięstwo dla Polski. To jednak nie wszystko, albowiem Justyna zmagać się będzie... z innymi Polakami. Okazuje się, że w tym roku Finał Eurowizji aż roi się od polskich akcentów!

Mamy polskich tancerzy i autora piosenki, która jest typowana na zwycięzcę tegorocznego konkursu. Za kulisami wszyscy okazują sobie wsparcie i wzajemnie kibicują, ale czy tak samo będzie, gdy Polak w innych barwach pokona naszą Justynę?

Eurowizja 2025: Kajtek Januszkiewicz w barwach Estonii

- Generalnie to jest bardzo śmieszna i w sumie bardzo prosta historia, bo pewnego, że tak powiem styczniowego poranka, obudziłem się i zobaczyłem wiadomość na Instagramie od zespołu Tomiego Casha z zapytaniem, czy nie chciałbym dołączyć do jego tanecznego zespołu. Oczywiście się nie zastanawiałem. (...) Na pierwszej próbie, jak poznałem Tomiego, powiedział mi, że zobaczył gdzieś moją rolkę na Internecie i po prostu się zajarał i stwierdził, że bardzo chce mieć mnie w zespole

- wyjawił "Super Expressowi" Kajtek Januszkiewicz, który występuje na scenie z reprezentacją Estonii - jednym z faworytów konkursu. Kajtek wciela się w jednego z ochroniarzy na scenie, gdzie oprócz tańca odgrywa rolę obrońcy Tomiego Casha przed "Szaloną" fanką.

- Oczywiście kibicuję Justynie bardzo. Uważam, że jest ikoną polski sceny muzycznej. Naprawdę wielką osobą, to przede wszystkim. Bardzo lubię jej muzykę. (...) Ale oczywiście jestem też w pracy tam jako tancerz dla Estonii i też jestem tam w teamie, gdzieś tam zżyty z nimi już, więc jakby tak na dwa fronty powiedzmy będę kibicować

- powiedział nam Kajtek.

Eurowizja 2025: Ola Getka-Zimoch tańczy dla Islandii

Tancerką w ekipie Islandii również jest Polka - Ola Getka-Zimoch (29 l.) ze Szczecina, która mieszka i pracuje w Reykjaviku. Tańczy w tym roku z zespołem VÆB do piosenki RÓA. Podobnie jak Justyna Steczkowska - występowali w pierwszym półfinale i przeszli do finału.

- Mieszkam na Islandii od 7 lat, dlatego też tańczę z Islandią. I świetnie się z tym czuję!

- powiedziała Ola w rozmowie z Grzegorzem Dobkiem, reporterem "Pytania na Śniadanie". Dodała, że oczywiście trzyma też kciuki z "Gaję".

Eurowizja 2025: Robert Skowroński pracuje dla Szwedów

Z kolei warszawiak - Robert Skowroński jest współautorem "Bara Bada Bastu" zespołu KAJ, który reprezentuje Szwecję. To oni, według bukmacherów, mają największe szanse na zwycięstwo! Piosenka opowiada o saunowaniu - a konkretnie to 3-minutowa historia od wejścia do sauny, do wyjścia. Zespół KAJ ma fińskie korzenie, stąd zamiłowanie do tematu sauny. Na scenie muzykom towarzyszą tancerze w ręcznikach.

Dzięki Polakowi Szwecja pokona Justynę? Justyna Steczkowska walczy jako reprezentantka Polski z piosenką "GAJA" i podczas koncertu finałowego wystąpi w połowie stawki - jako 15.

Skowroński oprócz sukcesów w Skandynawii, gdzie ma własną wytwórnię, współpracował też między innymi z Polką - Margaret. Jak sam zapewnia - marzy o zwycięstwie Polski w Eurowizji. Ale pracuje dla Szwedów...

Eurowizja 2025: Wojciech Kostrzewa komponuje dla Austrii

Polski kompozytor, Wojciech Kostrzewa, jest doceniany przez wielu reprezentantów Eurowizji. Udowodnił swój niewątpliwy talent już wcześniej - współtworzył utwór „The Code”, którym Nemo ze Szwajcarii wywalczył sobie zwycięstwo na konkursie Eurowizji 2024 w Malmo.

Nic dziwnego, że Wojciech Kostrzewa w tym roku ponownie został poproszony o pomoc. Polak stworzył muzykę do piosenki „Voyage” wykonywanej przez Zoë Më, która reprezentuje Szwajcarię w tym roku. To jednak nie wszystko!

O usługi kompozytorskie Polaka upomnieli się także Austriacy - i tak pomógł on stworzyć muzykę do piosenki „Wasted Love”, którą wykonuje JJ, właściwie Johannes Pietsch, 24-latek austriacko-filipińskiego pochodzenia.

- Trzymam kciuki za wszystkie biało-czerwone ekipy

- poinformował Kostrzewa na swoim Instagramie. Jego piosenkę bukmacherzy widzą znacznie wyżej niż Justyny...