Tommy Cash, znany z niekonwencjonalnego podejścia do muzyki, stylu i scenicznej ekspresji, reprezentował Estonię w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Espresso Macchiato". Występ od początku zapowiadano jako "wizualną bombę". Trzeba przyznać, że tak też się stało. Połączenie nietuzinkowej choreografii i mocnego przekazu sprawiło, że publiczność aż zaniemówiła. Dla polskich fanów Eurowizji dodatkową niespodzianką była obecność Kajtka Januszkiewicza – utalentowanego tancerza z Polski, który stanął ramię w ramię z estońskim artystą na jednej z największych scen muzycznych Europy!

Generalnie to jest bardzo śmieszna i w sumie bardzo prosta historia, bo pewnego, że tak powiem styczniowego poranka, obudziłem się i zobaczyłem wiadomość na Instagramie od zespołu Tomiego Casha, z zapytaniem, czy nie chciałbym dołączyć do jego dance teamu. No więc oczywiście się nie zastanawiałem, stwierdziłem, że tak. Oczywiście dopinaliśmy wszystkie szczegóły i tam poleciałem tydzień przed eliminacjami i wtedy też na pierwszej próbie, jak poznałem Tomiego, no to on mi powiedział, że zobaczył gdzieś moją rolkę na Internecie i po prostu się zajarał i stwierdził, że bardzo chce mieć mnie w zespole - wyjawił jakiś czas temu "Super Expressowi" tancerz.