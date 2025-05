Eurowizja 2025. Wyciekło dramatyczne wideo z próby Justyny Steczkowskiej. Omal nie doszło do wypadku

Talent mają we krwi!

7 wielkich wpadek i skandali Eurowizji. To nie Polska dała największą plamę, ale… i my mamy się czym „pochwalić”

Baron całuje z czułością Kubicką. Nowe zdjęcie trafiło do sieci. "Złoty medal dla najdzielniejszej Mamy"

Eurowizja 2025. Wyciekło dramatyczne wideo z próby Justyny Steczkowskiej

Wielki finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Szwajcarii zacznie się już niebawem. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 17 maja o godz. 21.00. Eurowizja 2025 to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Również Polacy czekają na występ Justyny Steczkowskiej z zapartym tchem. Oprócz Polki na scenie podczas finału Eurowizji zobaczymy reprezentantów aż 25 innych państw. Tuż przed finałem w sieci pojawiło się niepokojące nagranie z próby jurorskiej z udziałem polskiej gwiazdy. 52-letnia artystka, która przygotowała spektakularne widowisko do wykonywanego przez siebie utworu "Gaja", miała trudności z elementem choreografii związanym z podwieszaniem na linach.

Steczkowska omal nie przewróciła się na scenie

Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" awansowała do finału 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wiadomo już, że polska gwiazda wystąpi na scenie jako 15. Steczkowska ma już za sobą próbę jurorską, podczas której doszło do groźnie wyglądające zdarzenia. W trakcie występu zaplątała się w linę. Co więcej, miała trudności z odplątaniem się. Artystka w pewnym momencie niemal się przewróciła. Na szczęście po chwili udało się jej wybrnąć z sytuacji i dokończyć swój występ. Warto tu zaznaczyć, że jurorzy przyznają uczestnikom punkty na podstawie właśnie tego występu, nie finałowego.

Justyna zaśpiewała 3 minuty temu. Wokalnie perfekcja, jak zawsze. Niestety znowu był problem z rozplątaniem się z lin i Justyna musiała pobiec nieco szybciej, ale na szczęście zdążyła na choreografię i gamy

- opisała Maria Baładżanow z EuroVibes w rozmowie z portalem Pudelek.