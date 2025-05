Céline Dion wylądowała w Bazylei! Czy wystąpi na Eurowizji 2025? Fani w ekstazie!

To może być największa niespodzianka tegorocznej Eurowizji! Legenda muzyki pop, Céline Dion, pojawiła się w Bazylei tuż przed wielkim finałem Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Jej prywatny odrzutowiec wylądował na lotnisku w Szwajcarii, co natychmiast wywołało falę spekulacji na temat jej możliwego występu na scenie. Celine Dion wróciła do źródła? Sprawdź szczegóły.