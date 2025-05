Szok! Takiej sukni panny młodej jeszcze świat nie widział! Ślub Anny Korcz już przeszedł do historii

Decyzją TVP, punkty z Polski na konkursie Eurowizji 2025 ogłosi Ola Budka, dziennikarka Radia 357. Budka zdobyła popularność jako współprowadząca "Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji" w lutym tego roku. Jej zaangażowanie i profesjonalizm zostały docenione przez widzów, co zaowocowało powierzeniem jej tej prestiżowej roli podczas finału Eurowizji 2025.

Na swoim profilu na Instagramie Ola Budka napisała, jak będzie wyglądać jej praca w finale Eurowizji. Nie będzie sama!

Duet z Polskich Kwalifikacji nadal w akcji - Grzegorz Dobek przygotowuje materiały na miejscu w Bazylei i wspiera polską ekipę podczas eurowizyjnego zamieszania, a ja w sobotnim finale wypowiem legendarne »12 points go to…«. Eurowizyjny tydzień czas zacząć, do zobaczenia w TVP.

Tajemnicze jury

Choć nazwisko osoby ogłaszającej punkty zostało ujawnione, skład polskiego jury pozostaje nieznany. Zgodnie z tradycją, nazwiska jurorów oceniających występy uczestników zostaną podane dopiero po zakończeniu konkursu. Wiadomo jednak, że Justyna Steczkowska zaprezentuje się na scenie z czterema tancerzami: Mileną Zdzuj, Krzysztofem Jagodzińskim, Piotrem Musiałkowskim i Kubą Walicą, który odpowiada również za choreografię występu. Reżyserem polskiego show jest Jacek Dybowski, a za wizualizacje odpowiedzialny jest Marcin Bania. Nie przegap: 7 wielkich wpadek i skandali Eurowizji. To nie Polska dała największą plamę, ale… i my mamy się czym „pochwalić”

Wielki finał Eurowizji 2025 odbędzie się w sobotę, 17 maja, w Bazylei. Transmisja rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego. Justyna Steczkowska wystąpi jako 15. w kolejności, co według ekspertów może być korzystne dla jej szans na wysokie miejsce w konkursie.Czy Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" zdoła oczarować Europę i sięgnąć po zwycięstwo? Odpowiedź poznamy już wkrótce!

Sonda Które miejsce w finale zajmie Justyna Steczkowska? Wygra TOP 5 6-15 15-25 26, czyli ostatnie