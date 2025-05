Ona już wygrała. Teraz czas, żeby Europa to przyznała! Trenerka wokalna nie ma wątpliwości

Decyzja nie należała do mnie

Maciej Myszkowski, który od lat wiernie wspiera Justynę Steczkowską w jej karierze, nie krył wzruszenia i dumy z jej eurowizyjnego występu. Na Instagramie zwrócił się do fanów z gorącym apelem:

Głosujcie na Justynę Steczkowską w finale Eurowizji 2025. Kochanie, jestem z Ciebie bardzo dumny. Z twojej determinacji i ultra ciężkiej pracy. Efekt jest WSPANIAŁY, zresztą sami zobaczcie…

– napisał pod nagraniem z występu swojej żony. Jego słowa wywołały falę pozytywnych reakcji. Pod postem nie zabrakło komentarzy od fanów zachwyconych zarówno występem Justyny, jak i ich wyjątkową relacją.

Fani: "Najpiękniejsza para polskiego show-biznesu"

Na odpowiedź Justyny nie trzeba było długo czekać. Artystka zareagowała na wpis męża czułym komentarzem:

Lovju. Dziś ostatni dzień maratonu, potem wracam do domu

– napisała wzruszona Steczkowska. Słowa artystki pokazują, jak intensywny był dla niej eurowizyjny czas i jak bardzo czeka na powrót do najbliższych po emocjonującym finale.

Internauci nie kryją wzruszenia.

Piękne słowa, piękna para, piękna artystka. Cała Polska jest z Was dumna!

– czytamy w komentarzach. W sieci pojawia się mnóstwo ciepłych reakcji i głosów wsparcia dla Justyny, która dziś powalczy o historyczne zwycięstwo dla Polski. Trzymamy kciuki do samego końca!

Związek Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski są razem od ponad dwóch dekad i od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par polskiego show-biznesu. Poznali się pod koniec lat 90., a ślub wzięli w 2000 roku. Maciej, były model i architekt, od początku trzymał się z dala od medialnego szumu, skupiając się na rodzinie i pracy zawodowej. P

Para ma trójkę dzieci – Leona, Stanisława i Helenkę. Choć Justyna regularnie pojawia się na scenie i w mediach, Maciej unika blasku fleszy, pokazując się publicznie głównie wtedy, gdy wspiera żonę w jej największych zawodowych momentach.

Na co dzień prowadzą spokojne życie z dala od warszawskiego zgiełku, dzieląc czas między pracę a życie rodzinne. Justyna wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że to właśnie Maciej i dzieci dają jej równowagę i siłę do realizacji najśmielszych marzeń artystycznych.

