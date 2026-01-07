Wiosenna odsłona "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Produkcja stopniowo odsłania karty, ujawniając kolejne nazwiska gwiazd, które zawalczą o Kryształową Kulę. Wśród potencjalnych uczestników wymienia się m.in. Mateusza Pawłowskiego, znanego widzom jako Kacperek z "Rodzinki.pl", Emilię Komarnicką czy małżeństwo Głowackich! Teraz do tego grona dołącza aktor, o którym w kontekście programu mówiło się już od wielu lat.

To się naprawdę dzieje! Sebastian Fabijański w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Plotki o udziale Sebastiana Fabijańskiego w tanecznym show krążyły od dłuższego czasu, jednak do tej pory kończyły się tylko na spekulacjach. Co więcej, jeszcze przed poprzednią edycją aktor miał być bardzo blisko podpisania kontraktu, jednak ostatecznie zrezygnował. Jak nieoficjalnie ustalono, powodem były zobowiązania zawodowe. Fabijański miał wówczas skoncentrować się na pracy przy nowym - najprawdopodobnniej "Dziki". To właśnie wtedy informatorzy twierdzili, że zależało mu na tym, by na pewien czas zniknąć z nagłówków i skupić się na pracy.

Tym razem jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Aktor znalazł trochę czasu w swoim grafiku i ostatecznie przyjął propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Według informacji, na parkiecie ma mu towarzyszyć Julia Suryś!

Według osób z otoczenia produkcji para intensywnie przygotowuje się już do występów! Fabijański i Suryś byli widywani razem podczas treningów na warszawskim Bemowie, gdzie szlifują pierwsze choreografie. Uczciwe zachowanie względem innych par?

Sebastian i Julia widywani są razem na warszawskim Bemowie, gdzie przygotowują się do programu - miał mówić informator portalu pudelek.pl.

