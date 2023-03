Niepokojące wieści o stanie zdrowia byłej żony Englerta. To, co zrobił aktor, powala!

Adam Zdrójkowski i jego tata zostali gwiazdami najnowszej edycji show "Azja Express". Aktor i jego programowy partner wybrali się w podróż po Turcji, Gruzji oraz Uzbekistanie bez żadnych pieniędzy, z chęcią zarobienia ich w finałowym wyścigu. O tym, czy udało im się wzbogacić, dowiemy się już za kilka tygodni, tymczasem podczas spotkania prasowego z bohaterami programu reporter "Super Expressu" podpytał młodego gwiazdora, kiedy otrzymał dostęp do konta ze swoimi wszystkimi zarobionymi pieniędzmi przed 18. rokiem życia.

Adam Zdrójkowski nie ma dostępu do wszystkich swoich pieniędzy! "Jest sknerowaty"

Adam Zdrójkowski zaczął zarabiać pierwsze pieniądze jako trzylatek. Decyzja rodziców o posyłaniu go na castingi do reklam czy seriali w tak młodym wieku wiązała się zapewne z wieloma wyrzeczeniami, ale w przyszłości zaowocowała lepszym startem w dorosłe życie. Okazuje się jednak, że aktor nie może nimi szastać na prawo i lewo, ponieważ większość z nich pilnowane są przez... jego mamę!

- Doskonale to pamiętam, bo miałem 18 lat i nie dostałem tych pieniędzy, one nie zostały mi przesłane tak o. Mogę śmiało powiedzieć, że pieczę nad moimi pieniędzmi trzyma mama. Ja oczywiście mam do nich dostęp, ale są trzymane na jej kontach. Korzystam z bieżących pieniędzy, które zarabiam, ale fakt faktem, ktoś się przyzwyczaił do ich pilnowania od 20 lat, także spełnia się w tej roli dobrze, nie martwię się o nie. Kiedyś do mnie na pewno trafią.

Tata Zdrójkowskiego dodał ponadto, że razem z jego mamą obdarzyli go pewnego rodzaju zaufaniem, kiedy zaczął zwracać uwagę na to, ile pieniędzy wydaje i stał się sknerą (oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa).

- To jest w pewnym sensie zawsze problem, kiedy dzieci zaczynają zarabiać. Oni zaczęli w dosyć młodych latach i na początku mieliśmy problem, bo słyszeliśmy: "mamo, tato, kup mi to, tamto", z drugiej strony nie można odmówić, bo powie: "oddaj pieniądze, sam sobie kupię", więc bywały rozterki, ale dostęp do pieniędzy dostał wtedy, kiedy faktycznie zaczął myśleć o tym, do czego służą pieniądze. (...) Adam jest trochę sknerowaty, więc jak już ktoś taki się staje, można przekazać mu te pieniądze.

Całe wypowiedzi panów w materiale wideo.

