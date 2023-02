Adam Zdrójkowski zdradzi, gdzie zapraszają go fanki. Przyjął zaproszenie?

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska przez długi czas uchodzili za idealny związek młodych ludzi. Niestety, sielanka nie trwała długo i para rozstała się w dosyć nieoczywistych okolicznościach. W przeciwieństwie do wielu innych celebrytów byli partnerzy nie parli publicznie brudów i przez długi czas nie wypowiadali się o sobie nawzajem. Do sytuacji odniósł się teraz Adam Zdrójkowski w wywiadzie dla serwisu "Co za tydzień". - Myślę, że człowiek dojrzewa po prostu i nie chce wchodzić w bezsensowne wojny, przekomarzanie się czy coś podobnego. Nie chcę wchodzić dalej w ten temat, ale myślę, że dojrzałość to bardzo ważna rzecz, przede wszystkim w takim naszym świecie, gdzie każde kłótnie, czy bezsensowne informacje mogą się odbić na dwóch osobach i nikomu tego nie polecam - powiedział aktor.

Młody gwiazdor przyznał także, że obecnie z nikim się nie spotyka, ale jego fanki często do niego piszą z różnymi propozycjami. Na pytanie, czy zdarza mu się trzymać zaproszenia na randki, odpowiedział: "tak, zdarza się, ale najczęściej na studniówki, jeszcze nigdy nie miałem okazji się wybrać, może kiedyś zrobię taką niespodziankę. Nie miałem jeszcze takiej okazji, żeby ktoś zaproponował mi pieniądze za wyjście na studniówkę. Wiele razy miałem propozycję, żebym pojawił się na urodzinach czy weselach, ale to nie jest mój klimat, wolałbym zarabiać pieniądze w inny sposób".

