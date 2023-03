Bieniuk w PRZEŚWITUJĄCEJ bluzce, ale to dekolt Gąsiewskiej skradł show!

Smaszcz ujawniła łóżkowe ustalenia z partnerem! Na to nigdy się nie zgodzi

Niektórym wydaje się, że gwiazdy z utęsknieniem wyczekują piątkowych wieczorów, by odpocząć od pracy i chałturzenia na ściankach. Prawda bywa jednak zupełnie inna. Udowodniły to celebrytki, które odpicowane jak na pokazy mody w Paryżu przybyły na event marki produkującej produkty do makijażu. Fotoreporterzy mieli ręce pełne roboty, bo panie naprawdę się postarały i zaszalały.

Oliwia Bieniuk w PRZEŚWITUJĄCEJ bluzce, ale to dekolt Wiktorii Gąsiewskiej skradł show!

Wiktoria Gąsiewska pojawiła się na imprezie w czarnej sukni z licznymi wycięciami - ten najważniejszy był w okolicach dekoltu, który młoda aktorka eksponowała, jak tylko mogła. Pięknie wykonturowany robił wrażenie, co widać po zdjęciach, które znajdziecie w powyższej galerii.

Na odważną stylizację zdecydowała się również Oliwia Bieniuk. 20-latka, która dopiero wkracza w show-biznes, już prowokuje - do czarnego garnituru dopasowała prześwitujący top.

Trendami zaczerpniętymi prosto z paryskich wybiegów inspirowała Jessica Mercedes, która jeszcze kilka dni temu brylowała na pokazie Chanel. Oprócz wymienionych pań na ściance pozowały również: Malwina Wędzikowska, Urszula Dębska czy Magdalena Stępień.

Która zasłużyła na miano ikony stylu?