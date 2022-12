Zdrójkowski komentuje nowy związek Gąsiewskiej! Dwa zdania, ale za to jakie!

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski byli jedną z najpopularniejszych par młodego pokolenia. Kiedy oboje pojawili się na planie "Rodzinki.pl", jasnym się stało, że połączy ich coś więcej niż tylko zawodowa znajomość. Mimo, wydawać by się mogło, świetnego dopasowania charakterów, rozstali się, pozostając jednak w poprawnych relacjach. Nie dziwi więc, że Adam w tak piękny sposób zareagował na rewolucje w życiu swojej eks.

Adam Zdrójkowski komentuje nowy związek Wiktorii Gąsiewskiej! Dwa zdania, ale za to jakie!

Wiktoria Gąsiewska nie ukrywała, że po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim bardzo cierpiała. Na szczęście okres bycia singielką minął i dziś aktorka rozwija bliską znajomość z innym kolegą po fachu. Kolejnym wybrankiem jej serca okazał się Jasper Sołtysiewicz (25 l.), o którym młoda gwiazda już zdążyła wypowiedzieć się w samych superlatywach. Jak natomiast do sprawy odnosi się jej były chłopak?

- Nic nowego nie powiem. (...) Trzymam kciuki za Wiktorię, tak jak zawsze zresztą - dodając, że ogólnie rzecz biorąc, jest szczęśliwym człowiekiem.

Reporterka serwisu Party zastanawiała się, czy aktor może też rozwija jakąś bliższą relację, jednak szybko uciął ten temat.

- Nikogo w moim życiu nie ma, ale jak ktoś się pojawi, to moje serce się uraduje. Póki co skupiam się na sobie i jest ok - dodał.

Myślicie, że mimo ciepłych słów Adam jest nieco zazdrosny? W końcu Wiktoria Gąsiewska była jego pierwszą miłością, z którym zdążył już nawet zamieszkać. Ba, niektórzy fani podejrzewali nawet, że para się zaręczyła.