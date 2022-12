Wiktoria Gąsiewska swoją przygodę z show-biznesem zaczynała jako młoda dziewczyna. Widzowie doskonale znają ją przede wszystkim z serialu "Rodzinka.pl". Teraz aktorka chętnie pokazuje się na czerwonym dywanie i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio było o niej głośno w związku z jej nowym partnerem Jasperem Sołtysiewiczem. Para pokazała się wspólnie na czerwonym dywanie gali z okazji 30-lecia Polsatu.

Jak Gąsiewska spędzi święta?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jak Gąsiewska zamierza je spędzić?

- Tegoroczne Święta będą w gronie rodziny. Najprawdopodobniej u nas w domu, ponieważ mamy najdłuższy stół, który się jeszcze dodatkowo rozkłada. Będzie na pewno ciepło, przyjemnie, będzie choinka jak w każdej polskiej rodzinie. Mamy dużo dzieciaków, więc zawsze jest chaos, ale ja ten chaos uwielbiam, bo wtedy czuję, że żyję – powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Oczywiście padło również pytanie o prezenty. Obecna sytuacja nie jest prosta. Galopująca inflacja i drożyzna powodują, że w tym roku w wielu rodzinach nie będzie wielu, okazałych prezentów. A czy Wiktoria zaszaleje z podarunkami dla najbliższych?

- Myślę, że inflacja dotknęła każdego. Każdy kupuje jakieś produkty, które są potrzebne na co dzień, więc każdy widzi zmiany cen. Ale czy to jakoś wpłynęło? Mamy ustaloną kwotę, do której mamy znaleźć jakieś fajne prezenty, mogą to być hand-mady, alby coś kupionego w sklepie. I każdy wylosował jedną osobę, którą takim prezentem obdaruje - dodała.