Wiktoria Gąsiewska zyskała popularność dzięki udziałowi w serialu "Rodzinka.pl", ale z pewnością do wzrostu jej sławy przyczynił się związek z Adamem Zdrójkowskim (22 l.), z którym chętnie pozowała do zdjęć na branżowych imprezach, chwaliła się romantycznymi wyjazdami, czy opowiadała o sprawach prywatnych w wywiadach. Przez pewien czas mieszkali nawet razem, jednak zeszłej jesieni nadszedł kres tej miłości. Aktorka publicznie wyznała, że bardzo cierpiała po rozstaniu, jednak w ostatnim czasie w końcu się to zmieniło. Gwiazda się zakochała!

Wiktoria Gąsiewska w końcu opowiedziała o nowym związku. Zaczęła przez niego.. tyć!

Nowym wybrankiem serca Wiktorii Gąsiewskiej okazał się Jasper Sołtysiewicz (25 l.), z którym poznała się na planie "Barw szczęścia". Aktorska para zdążyła zadebiutować już na ściance, przykuwając uwagę praktycznie każdego zgromadzonego na gali Polsatu gościa. Teraz w rozmowie z Jastrząb Post młoda gwiazda wyznała, że nowa relacja bardzo ją uskrzydla.

- Jestem szczęśliwa. To na pewno się zmieniło. Bo przez jakiś czas nie byłam. Troszkę nabrałam w bioderkach, bo wrócił mi apetyt. Codziennie budzę się z uśmiechem na twarzy, wiem, że mam przy sobie osobę, która jest dla mnie, a ja jestem dla niej. I wiem też, że mam przy sobie przyjaciela, bo to jest też ważne w relacji damsko-męskiej.

Wiktorię i Jaspera zbliżyły podobne pasje, ale i nastawienie do życia oraz innych ludzi - bardzo lubią pomagać.

- Chcielibyśmy każdego miesiąca robić coś dla innych. Pomagać głównie. W tym miesiącu mamy takie postanowienie, że chcielibyśmy pojechać do szpitala do noworodków i zapisać się jako wolontariusze, aby móc te dzieciątka przytulać. Oboje mamy dobre serce i chcemy pomagać. Chcieliśmy też te nasze wspólne miesiące przeistoczyć też w coś dobrego dla innych.

Na słowa reporterki o zaręczynach Gąsiewska zareagowała delikatnym uśmiechem, dając do zrozumienia, że związek z Sołtysiewiczem ma szansę przetrwać. Myślicie, że Wiktoria i Jasper już poruszali tak poważne tematy?