Warszawa zyska 120 nowych autobusów. Mają jedną funkcję, o której mało kto wie

Już w drugiej połowie 2026 roku na warszawskie ulice wyjadą pierwsze z zamówionych 120 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18. Te 18-metrowe kolosy to nie tylko większa przestrzeń dla pasażerów, ale także szereg innowacyjnych rozwiązań. Spełniają one najwyższe standardy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nowe autobusy to także krok milowy w kierunku pełnej dostępności. Pomyślano o każdym detalu, aby podróżowanie było jak najbardziej komfortowe dla wszystkich. Na ich pokładzie pojawią się przyciski opisane alfabetem Braille’a, które ułatwią orientację osobom niewidomym i niedowidzącym. Pojawi się również system informujący kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich. Autobusy będą wyposażone również w możliwość użycia tzw. „przyklęku” (pochylenia autobusu na prawą stronę), a to gwarancja płynnego i bezpiecznego wejścia na pokład.

Chociaż nowe pojazdy będą napędzane silnikami diesla, spełniają one restrykcyjną normę Euro 6, co oznacza mniejszą emisję spalin. Co więcej, na dachach pojawią się panele fotowoltaiczne, które będą ograniczać zużycie energii.

Niezwykła funkcja, o której mało kto wie

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Katarzyna Strzegowska, podkreśla, że nowe pojazdy to nie tylko większa wygoda dla niemal pół miliona pasażerów rocznie. Okazuje się, że 120 przegubowców będzie miało dodatkową, zaskakującą funkcję. W razie potrzeby, na przykład w przypadku klęsk żywiołowych, autobusy te będą mogły służyć do ewakuacji i przewożenia ludzi, nawet w pozycji leżącej na noszach.

Każdy autobus zostanie wyposażony w specjalne systemy mocowania dla czterech noszy, które również dostarczy producent.

Całkowity koszt zakupu 120 autobusów to 324 miliony złotych. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Solaris Bus & Coach. Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskim Zakładom Autobusowym, co oznacza, że już niedługo warszawiacy będą mogli cieszyć się z komfortowych i bezpiecznych podróży.

