Tramwaj na Zieloną Białołękę w Warszawie. Umowa podpisana. Poznaj termin rozpoczęcia budowy

"Trasa będzie miała prawie 6,5 km długości. Rozpocznie się na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej, gdzie będzie się łączyć z istniejącą siecią tramwajową. Dalej torowisko będzie prowadzić w ciągu ulic: św. Wincentego i Głębockiej. Następnie kilometrową estakadą przejdzie nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa. Taki przebieg pozwoli na sprawne połączenie Zielonej Białołęki ze stacją metra Kondratowicza oraz istniejącą siecią tramwajową.

Na nowej trasie tramwaje będą mogły kursować nawet co 2-3 minuty. Czas przewidywanego przejazdu tramwajem z pętli przy ul. Zaułek do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut" - przekazały Tramwaje Warszawskie.