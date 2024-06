Tramwaj do dworca Warszawa Zachodnia pojedzie pod ziemią. Będą utrudnienia na ważnej ulicy

Wciągnęli 18-latkę do auta i wywieźli do lasu. Kazali kopać grób, bo złożyła niekorzystne zeznania

Ruszają prace nad budową linii tramwajowej do dworca Warszawa Zachodnia. Trasa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku będzie mieć aż półtora kilometra długości, a tunel prowadzący do przystanku pod Dworcem Zachodnim (na poziomie -2: pasażerowie podczas przesiadki nie będą musieli wychodzić na zewnątrz) przebiegnie pod parkiem Pięciu Sióstr. Niektóre alejki już są zamknięte, ponieważ wykonawca przygotowuje plac budowy.

To będzie pierwsza taka trasa tramwajowa i podziemny przystanek w Warszawie, przypominający metro. Różnicą będzie wysokość peronów, bo podłoga w tramwajach jest znacznie niższa, niż w wagonach metra. Czas przejazdu z Grójeckiej do Dworca Zachodniego ma wynieść zaledwie 5 minut, a z Metra Politechnika – 15 minut. Czytaj dalej.

Od piątku, 7 czerwca, od godziny 20:00 do poniedziałku, 10 czerwca, do godziny 5:00 oraz w tych samych godzinach od piątku, 14 czerwca, do poniedziałku, 16 czerwca, prace przeniosą się na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ruch zostanie zwężony do jednego pasa w każdym kierunku.

W alei Prymasa Tysiąclecia – na jezdni w stronę ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – zamknięty będzie jeden z pasów na wprost. Kierowcy pojadą: dwoma pasami w lewo, dwoma prosto i dwoma w prawo. W kierunku Alej Jerozolimskich, za zwężonym odcinkiem, będzie nadal obowiązywała organizacja ruchu na potrzeby remontu wiaduktów kolejowych.

Nastąpi również zamknięcie chodnika i drogi dla rowerów od strony parku. Mapy utrudnień koło Dworca Zachodniego znajdują się poniżej.

i Autor: UM Warszawa Tramwaj do dworca Warszawa Zachodnia pojedzie pod ziemią. Wkrótce zwężą ważną ulicę