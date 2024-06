i Autor: Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

PORWANIE

Wciągnęli 18-latkę do auta i wywieźli do lasu. Kazali kopać grób, bo złożyła niekorzystne zeznania

W Konstancinie pod Warszawą 18-letnia dziewczyna została uprowadzona na ulicy! Obok niej zatrzymało się auto, została wciągnięta do środka i samochód odjechał z piskiem opon. Naoczny świadek zdarzenia natychmiast zawiadomił policję. Okazało się, że nastolatka została wywieziona do lasu, gdzie sprawcy kazali jej kopać sobie grób. To nie wszystko.