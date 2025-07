Ekipa „Super Expresu” na budowie ostatniego odcinka linii metra M2. Pod Bemowem praca wre

W maju tarcze TBM drążące metro - Anna i Krystyna - zameldowały się na mecie, na ostatnim etapie między stacjami Lazurowa i Bemowo. Tym samym po 13 latach od rozpoczęcia budowy drugiej linii, zakończyło się drążenie jej ostatniego zachodniego odcinka. Teraz trwają prace związane z montażem całej podziemnej infrastruktury i urządzeń potrzebnych do uruchomienia tej części metra.

W środę (23 lipca) dziennikarze „Super Expressu” mieli okazję zajrzeć na teren budowy. Spacer zaczęliśmy na stacji C.03 Lazurowa. Praca wre tam na powierzchni i pod ziemią. Po przejściu przez naziemny plac budowy zeszliśmy na poziom antresoli stacji, czyli -1. Wykonawca kończy tu wymurowywanie ścian działowych w pomieszczeniach technicznych. – To umożliwia nam ich wykańczanie i meblowanie niezbędnymi urządzeniami – mówi rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Potem zeszliśmy jeszcze głębiej na poziom peronu, czyli -2. To stamtąd pasażerowie będą wsiadać do pociągów podziemnej kolejki. Na razie wszystko jest jednak jeszcze w stanie surowym.

Tunel pod Bemowem. Tędy pojadą pociągi metra

Po przejściu przez podziemną betonową konstrukcję stacji Lazurowa weszliśmy do tunelu łączącego ją ze stacją Chrzanów. – To najdłuższy odcinek tunelowy na tym odcinku. Ma 1,2 km długości i powstał z 800 betonowych kręgów. Każdy z nich waży ok. 22 tony – opowiadała nam po drodze Anna Bartoń.

Po przejściu przez tunel dotarliśmy do stacji C.02 Chrzanów, która jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o postęp prac. Pracownicy wylewają tu już betonowy peron, a na powierzchni ustawili ściany wiat wejściowych.

– Stacje Karolin, Chrzanów i Lazurowa utrzymane będą w spójnej kolorystyce bieli i szarości. Dominował będzie beton architektoniczny – mówi nam rzeczniczka. Zapewniała nas przy tym, że budowa nie łapie zadyszki i wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin ich zakończenia to listopad przyszłego roku. Pierwszy pociąg metra odjedzie, gdy tylko zakończą się odbiory. – To najprawdopodobniej przełom 2026 i 2027 r. – podsumowuje Bartoń.