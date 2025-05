Koniec drążenia tuneli metra M2. Po 13 latach linia osiągnęła pełną długość. Tarcza Krystyna dotarła na Bemowo

URATOWALI GO

Koniec drążenia tuneli metra M2! Tarcza Krystyna dotarła na Bemowo

Mieszkańcy Warszawy z niecierpliwością czekają na moment, kiedy będą mogli skorzystać z nowych stacji. We wtorek, 21 maja, tuż po godzinie 13:00, tarcza TBM Krystyna przebiła się do szybu demontażowego przed stacją Bemowo. To oznacza zakończenie drążenia tuneli na zachodnim odcinku drugiej linii metra.

Dokonania tarcz Krystyna i Anna, które drążyły tunele na odcinku od stacji Karolin do stacji Bemowo, są imponujące. Jak podaje Metro Warszawskie na swojej stronie internetowej, maszyny wydobyły ponad 170 tys. metrów sześciennych urobku. Tarcze pracowały intensywnie przez nieco ponad 9 miesięcy – od 14 sierpnia 2024 roku do 21 maja 2025 roku. Teraz rozpoczną się prace związane z budową peronów, klatek schodowych, łączników ewakuacyjnych pomiędzy tunelami oraz najniższych poziomów wentylatorni szlakowych.

Chciał wepchnąć 17-latka pod metro. Przerażające nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzecia linia metra (linia M3) w Warszawie to planowana nowa linia metra, która połączy Pragę Południe z centrum miasta oraz Gocławiem. Pierwszy odcinek linii ma być długi na ponad 8 km i obejmować 7 nowych stacji. Budowa pierwszego odcinka, od Stadionu Narodowego do Gocławia, planowana jest na 2028 rok. Niedawno obchodziliśmy 30. urodziny warszawskiego metra. Więcej przeczytasz TUTAJ.