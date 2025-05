Paraliż komunikacyjny! Pociąg WKD wykoleił się w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki. Wykolejenie pociągu WKD – paraliż komunikacyjny

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w Grodzisku Mazowieckim. Jak informuje Radio Dla Ciebie, ruch pociągów został całkowicie wstrzymany pomiędzy stacjami Grodzisk Mazowiecki Radońska a Grodzisk Mazowiecki Jordanowice. To kluczowy odcinek trasy, co oznacza poważne problemy dla dojeżdżających do pracy i szkoły.

W związku z remontem dworca Warszawa Zachodnia: WKD nie dojedzie do centrum

Komunikacja zastępcza

Władze WKD szybko zareagowały na kryzysową sytuację. Jak powiedział RDC rzecznik WKD, Krzysztof Kulesza:

„Ruch pociągów został wstrzymany do odwołania w obrębie tej stacji. Na odcinku od stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska do przystanku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Autobusy kursują z częstotliwością co około 30 minut”.

Oznacza to, że pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć się z wydłużonym czasem podróży.

Na szczęście nie cały odcinek trasy jest sparaliżowany. Na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice - Podkowa Leśna część pociągów kursuje, choć po niewłaściwym torze.

Co spowodowało wykolejenie pociągu? Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi. Na miejscu pracuje specjalna komisja kolejowa, która ma zbadać przyczyny zdarzenia. Do czasu zakończenia dochodzenia, przyczyny pozostaną nieznane.