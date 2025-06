Wielki remont w Warszawie. Tramwaje znikną na trzy miesiące! Znamy datę rozpoczęcia

Warszawa. Remont torów na ul. Słomińskiego

Jak informują Tramwaje Warszawskie, remont obejmie odcinek o długości około 3 km, od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do wjazdu na most Gdański. Prace podzielono na dwa etapy, które będą realizowane równocześnie.

Odcinek 1: Od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do wiaduktu w ciągu Andersa. Wykonawcą jest firma Strabag.

Odcinek 2: Od wiaduktu w ciągu Andersa do wjazdu na most Gdański. Remont zostanie przeprowadzony siłami własnymi Tramwajów Warszawskich.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje:

Wymianę całego torowiska.

Zastosowanie trwalszej konstrukcji bezpodsypkowej (z zieloną zabudową w postaci rozchodnika) na znacznej długości.

Modernizację odwodnienia.

Zwiększenie rozstawu osi torów.

Wymianę słupów trakcyjnych wraz z siecią i kablami trakcyjnymi.

Przystanki bliżej Arkadii i dłuższe perony

Remont to nie tylko utrudnienia, ale także szansa na poprawę komfortu podróżowania. Pasażerowie mogą liczyć na następujące zmiany:

Przystanki „Baseny Inflancka” zostaną przeniesione na zachodnią stronę skrzyżowania ul. Słomińskiego i ul. Pamiętajcie o Ogrodach. „Usprawni to znacznie ruch pieszy, gdyż oba tramwajowe przystanki znajdą się bliżej wejścia do centrum handlowego Arkadia – pasażerowie będą musieli przejść tylko przez połowę jezdni”.

Wydłużone zostaną przystanki Dworzec Gdański, co umożliwi bezproblemową obsługę dwóch dłuższych tramwajów.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie przystanku Park Traugutta.

Zmiany w ruchu tramwajowym. Które linie zostaną zawieszone?

ruch tramwajowy zostanie wstrzymany od 28 czerwca na odcinku od przystanku Rondo „Radosława” do przystanku Rondo Starzyńskiego. Przerwa potrwa aż trzy miesiące – do końca września. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 1, 6 i 28.

Linia 18 nadal będzie kursowała na zmienionej trasie, czyli z pętli PKP Służewiec na plac Narutowicza.

Na części swoich tras tramwaje linii 1 i 28 zastąpi linia 78 (Os. Górczewska – plac Narutowicza).

Częściej będą kursowały tramwaje linii 3.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-5 – z trasą między pętlą Metro Trocka a rondem Zgrupowania AK „Radosław” ulicami: Słomińskiego, Starzyńskiego, św. Wincentego, Borzymowską.

Autobusy linii 500 i 409, kursujące ulicą Słomińskiego i Starzyńskiego, będą miały dodatkowe przystanki. Utrudnienia dla kierowców Najważniejsza informacja dla pasażerów:na odcinku od przystanku Rondo „Radosława” do przystanku Rondo Starzyńskiego.

Jak informuje urząd, remont wpłynie także na ruch samochodowy. Od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Dworca Gdańskiego nieczynne będą pasy wewnętrzne przylegające do torowiska. W pierwszych etapach nie będzie też przejazdu przez tory na wysokości ul. Pamiętajcie o Ogrodach. Nieczynna będzie także zawrotka w rejonie przystanku Dworzec Gdański.Na odcinku od Andersa do mostu Gdańskiego organizacja ruchu będzie się zmieniać w zależności od etapu prac. Na początku – od 28 czerwca do przełomu lipca i sierpnia – zamknięta będzie jezdnia południowa przy Międzyparkowej. Ruch w ciągu Słomińskiego, w obie strony, będzie odbywać się po jezdni północnej – po jednym pasie na kierunek. Jednocześnie zachowany zostanie przejazd po jezdni południowej od ul. Międzyparkowej w kierunku mostu Gdańskiego.