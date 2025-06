Warszawa połączy Krakowskie Przedmieście z bulwarami nad Wisłą. "To będzie trudne"

Warszawa połączy Krakowskie Przedmieście z bulwarami nad Wisłą

Schody? Platforma ruchoma? Winda? - nowy konkurs ma przynieść pomysły na połączenie ul. Karowej przy Krakowskim Przedmieściu z bulwarami przy kładce pieszo-rowerowej. Projektanci muszą wymyślić m.in. co zrobić wokół stromych schodków na skarpie.

– Chcemy, by ranga i zagospodarowanie ulicy Karowej były odpowiednie do roli łącznika między Traktem Królewskim a Wisłą i zachęcały do spaceru. Dlatego ogłaszamy konkurs architektoniczny na koncepcję połączenia dolnego i górnego tarasu skarpy przy ul. Karowej. Zależy nam, aby wyeksponować walory widokowe, jakie daje Skarpa Warszawska i zniwelować barierę, jaką ona stanowi dla osób o ograniczonej mobilności. To będzie kolejna ważna zmiana w ramach programu Nowe Centrum Warszawy – zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jakich zmian oczekują urzędnicy? Przedmiotem konkursu jest przebudowa ulicy Karowej od Krakowskiego Przedmieścia do Wybrzeża Kościuszkowskiego wraz z wiaduktem im. Stanisława Markiewicza, na którym odbywa się co roku słynny „Rajd Barbórki”.

Władze Warszawy oczekują, że architekci wymyślą sprawny i bezpieczny dla wszystkich łącznik między górnym tarasem Skarpy a Powiślem, tak, żeby z Krakowskiego dało się zejść piechotą, lub zjechać rowerem wprost na kładkę pieszo-rowerową. Jaki to sposób? Schody ruchome? Winda? Kolejka linowa?

- Może to być winda, ale jesteśmy otwarci także na alternatywne rozwiązanie na pokonanie różnicy poziomów terenu, oczywiście realne i zgodne z przepisami ochrony konserwatorskiej, uwzględniające fakt, że w okolicy jest BBN oraz geotechniczne uwarunkowania skarpy - zwraca uwagę wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za kwestie architektury w stolicy.

"To będzie trudne"

Termin składania wniosków w dwuetapowym konkursie mija 9 lipca. Na nagrody przeznaczono łącznie 280 tys. zł. IKR

– To będzie wyjątkowo trudny konkurs. Uczestnicy muszą zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej, bliskości obiektów chronionych oraz geotechnicznych uwarunkowań skarpy – zapowiada wiceprezydent Renata Kaznowska