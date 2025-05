Ta zrujnowana kamienica w Warszawie straszy od lat! Teraz powstaną tu nowe mieszkania

Warszawa, Praga-Północ. Nowe życie zabytkowej kamienicy

Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 19 to budynek z bogatą historią, który dzięki planowanemu remontowi zyska nowe życie. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację dwóch XIX-wiecznych oficyn, co pozwoli na stworzenie 50 mieszkań komunalnych o wysokim standardzie.

Mieszkania będą wyposażone w centralne ogrzewanie.

W budynkach zostaną zamontowane windy.

Część lokali zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, metamorfozę przejdzie również podwórko przy kamienicy, co z pewnością wpłynie na estetykę i funkcjonalność otoczenia. Na prace budowlane miasto zarezerwowało ponad 30 mln zł.

Warszawa stawia na mieszkania komunalne

Inwestycja na Pradze-Północ jest częścią ogólnomiejskiego programu modernizacji kamienic, który ma na celu zwiększenie zasobu mieszkań społecznych dostępnych na wynajem. Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podkreśla:

"W Warszawie realizujemy największy od dekad ogólnomiejski program kompleksowej modernizacji kamienic wyłączonych z eksploatacji. Obecnie w całym mieście tym projektem objętych jest 65 kamienic, których modernizacje są na różnym etapie. W tych budynkach znajduje się 1300 lokali, które będą mieszkaniami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Szacujemy, że koszt modernizacji tych kamienic wyniesie około 700 milionów złotych, dlatego będziemy je realizować ze wsparciem mechanizmów i instrumentów rządowych".

Praga-Północ liderem zmian

W latach 2018-2024 na Pradze-Północ zmodernizowano już 13 budynków (223 lokale mieszkalne) wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 mln zł. Dodatkowo, zmodernizowano 15 budynków zamieszkałych (252 lokale). W tym okresie oddano do użytkowania łącznie 369 lokali mieszkalnych w ramach budownictwa społecznego, w tym 72 mieszkania komunalne oraz 297 mieszkań w zasobie TBS. Ponadto, 18 budynków na terenie dzielnicy zostało doposażonych w windy. Gabriela Szustek, burmistrzyni dzielnicy, zapowiada kolejne inwestycje:

"W tym roku urząd zapowiada ogłoszenie kolejnych 10 przetargów na modernizacje kamienic. Przy ul. Łochowskiej 15, Stalowej 35, Ząbkowskiej 19, Małej 5, Stalowej 34 i Stalowej 54, Łomżyńskiej 18, Markowskiej 15, Wołomińskiej 17 i Wrzesińskiej 14 "– wylicza burmistrzyni Szustek.

W skali całej Warszawy, w latach 2018-2024 przygotowano do najmu dla osób oczekujących pomocy mieszkaniowej ponad 14 tys. mieszkań. Obecnie na różnym etapie inwestycyjnym jest przygotowanie ok. 2,5 tys. nowych lokali mieszkalnych komunalnych i TBS realizowanych w ramach budownictwa społecznego. Miasto realizuje również projekt doposażania budynków mieszkalnych w sieć ciepłowniczą i windy. Do tej pory 36 budynków wyposażono w 39 wind, a koszt realizacji wyniósł ponad 22 mln zł.

Michał Matejka, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mieszkalnictwa i Cyfryzacji Rady m.st. Warszawy, dodaje:

"W latach 2018-2024 blisko 5 tys. lokali, doposażono w sieć ciepłowniczą i gazową. To jest ponad 50 proc. całego zapotrzebowania warszawskiego, a na samej Pradze-Północ to jest ponad 60 proc. lokalnego zapotrzebowania i to nie jest koniec. To nie jest ostatnie słowo, działamy dalej".