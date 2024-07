Ponad 1000 nowych mieszkań komunalnych w Warszawie. Miasto zapowiada wyczekiwane remonty kamienic

Warszawa wyremontuje opuszczone kamienice

Warszawa zapowiedziała modernizację starych kamienic. W mieście znajduje się wiele pustostanów, które z każdym rokiem popadają w coraz większą ruinę. Już wkrótce część z nich zostanie wyremontowana i przeznaczona na mieszkania, których zdecydowanie brakuje.

"Planowana modernizacja kamienic wyłączonych z eksploatacji oznaczałaby ponad tysiąc nowych mieszkań dla warszawskich rodzin. Łącznie w najbliższych latach miasto chce wyremontować 43 kamienice w pięciu dzielnicach. Najbardziej zaawansowane prace są już przy 20 budynkach, to one w ciągu najbliższych pięciu lat zasilą zasób lokali komunalnych miasta" - przekazał urząd.

Skomplikowany proces

Opuszczone kamienice w Warszawie są po kolei sprawdzane pod kątem stanu technicznego i statusu własnościowego. Wybrano już pierwsze budynki i ruszyły prace przygotowawcze. Do 2028 roku do użytku mieszkańców ma trafić 20 kamienic, jednak zapowiedziano, że trwają prace nad dołączeniem do projektu kolejnych adresów. Najwięcej budynków przeznaczonych do modernizacji znajduje się obecnie na Pradze-Północ - 29, następnie 4 na Pradze-Południe, 2 na Mokotowie i 1 w Śródmieściu. Przewidywany koszt prac to ok. 475 mln zł.

"Naszym priorytetem jest przywrócenie budynków opuszczonych, często zrujnowanych, do użytkowania, szczególnie ich funkcji mieszkaniowych. Sukcesywnie udaje się zakończyć kwestie własnościowe i po analizie racjonalności i użyteczności włączamy kolejne budynki do programu. Jest to proces długi i bardzo skomplikowany, dlatego lista kamienic przeznaczonych do remontu cały czas nie jest zamknięta. Obok budowy zupełnie nowych mieszkań i remontów pustostanów, to kolejny filar warszawskiej polityki mieszkaniowej" – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Na pierwszy ogień pójdą kamienice umiejscowione przy Stalowej 35 (oficyna), Łochowskiej 15, Ząbkowskiej 19 (2 oficyny), Małej 5, Stalowej 34 i 54, Wrzesińskiej 14, Lubartowskiej 22 oraz w Śródmieściu przy ul. Solec 103 i na Mokotowie przy ul. Dolnej 35 i 37.