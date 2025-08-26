Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Szokujące sceny w Warszawie

Do zdarzenia doszło na stacji metra Młociny. Jak relacjonują świadkowie, na zatłoczonym peronie mężczyzna nagle próbował wepchnąć kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg. Po tym przerażającym czynie sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji świadków i natychmiastowemu zgłoszeniu incydentu, policja mogła podjąć błyskawiczne działania.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, we współpracy z Komendą Rejonową Policji Warszawa V, zabezpieczyli nagrania z monitoringu i szybko ustalili tożsamość 42-letniego mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia został on zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Policji Metra Warszawskiego.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla sprawcy

Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 160 kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak informuje policja, za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

− Funkcjonariusze Komisariatu Policji Metra Warszawskiego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia przystąpili do działań zmierzających do identyfikacji sprawcy oraz jego zatrzymania − czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Apel policji do pasażerów metra

W związku z tym incydentem policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji. Każdy sygnał może okazać się kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia tragedii.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji