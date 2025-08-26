Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Szokujące sceny w Warszawie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-26 9:56

Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do przerażającego incydentu. 42-letni mężczyzna usiłował wepchnąć pod nadjeżdżający pociąg kobietę. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja szybko zareagowała i zatrzymała sprawcę. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Co dokładnie wydarzyło się na peronie i jakie są szczegóły tej wstrząsającej sprawy?

Do zdarzenia doszło na stacji metra Młociny. Jak relacjonują świadkowie, na zatłoczonym peronie mężczyzna nagle próbował wepchnąć kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg. Po tym przerażającym czynie sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji świadków i natychmiastowemu zgłoszeniu incydentu, policja mogła podjąć błyskawiczne działania.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, we współpracy z Komendą Rejonową Policji Warszawa V, zabezpieczyli nagrania z monitoringu i szybko ustalili tożsamość 42-letniego mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia został on zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Policji Metra Warszawskiego.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla sprawcy

Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 160 kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak informuje policja, za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Metra Warszawskiego natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia przystąpili do działań zmierzających do identyfikacji sprawcy oraz jego zatrzymania − czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Apel policji do pasażerów metra

W związku z tym incydentem policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji. Każdy sygnał może okazać się kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia tragedii.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji

